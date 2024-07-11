СК ходатайствует об аресте мужчины, зарезавшего отчима в Покровском-Стрешневе

Следователи намерены ходатайствовать об аресте мужчины, подозреваемого в убийстве собственного отчима в районе Покровское-Стрешнево. Об этом в четверг, 11 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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По ее словам, СК походатайствует об аресте подозреваемого.

Убийство, о котором идет речь, произошло в ночь на 10 июля возле жилого дома в Полесском проезде. В ходе ссоры злоумышленник зарезал своего отчима.