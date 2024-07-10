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В Воронеже посетительница МВД укусила за грудь капитана полиции

В Воронеже один из опросов посетительницы МВД закончился для сотрудницы отделения обращением за медицинской помощью. Об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на собственный источник.

Посетительница МВД укусила капитана полиции за грудь
© РИА Новости

По данным СМИ, инцидент произошел в отделении полиции №4 на улице Хользунова 9 июля: 43-летняя местная жительница набросилась на капитана полиции во время беседы. Женщина проявляла агрессию и отказывалась отвечать на вопросы сотрудницы МВД, а затем напала на последнюю и укусила за грудь.

После случившегося потерпевшая обратилась к врачам. Информация о характере повреждений отсутствует. По данным источника, после оказания помощи медики отправили сотрудницу правоохранительных органов лечиться амбулаторно.

До этого в Новосибирске мужчина пришел в отделение криминалистики Следственного управления СК РФ для проведения следственных действий и ударил полицейского по лицу керамической кружкой с такой силой, что она раскололась.

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