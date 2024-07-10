Вынесен приговор сжегшему ровесника подростку

В Москве в пяти годам лишения свободы приговорен 15-летний подросток, который сжег сверстника на детской площадке, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета столицы. Преступление было совершено более года назад. News.ru

5 июня осужденный облил горючей жидкостью и поджег на детской площадке 14-летнего подростка. Происшествие случилось в Чечерском проезде в районе Южное Бутово. У пострадавшего был ожог 100 процентов тела, он находился в критическом состоянии. Спасти ребенка не удалось. Lenta.ru