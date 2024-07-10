Мужчина «на слабо» прыгнул с московского моста и погиб

Мужчина на спор прыгнул в воду Крылатского моста в Москве и погиб. Как сообщает Telegram-канал Mash, его невеста снимала происходящее на камеру и до последнего не понимала, что ее возлюбленный умер.

28-летний житель Волгоградской области отдыхал в Москве на пляже под мостом в компании возлюбленной и ее подруги. В один момент зашел разговор: кому не слабо прыгнуть с высоты в воду. Мужчина решился и в результате ударился плашмя о воду, мгновенно потеряв сознание. Из воды спасатели достали его уже мертвым.

Молодой человек на спор прыгнул с Крымского моста в Москве

Напомним, что за 3 июля в Москве утонули сразу три человека, еще одного спасатели успели вытащить из воды. Первый человек погиб под Кожуховским мостом. Тело второго утопленника нашли отдыхающие на берегу реки в парке «Серебряный бор». Третий утонул в Пенягинском пруду в Митино: мужчина нырнул и не выплыл.