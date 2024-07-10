В больнице рассказали о погибших при крушении самолета в Татарстане

О погибших при крушении легкомоторного самолета в Татарстане рассказали в больнице поселка Камское Устье, рядом с которым произошло падение воздушного суда. На борту находились четыре человека, одному удалось спастись.

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"Погиб пилот, мама с дочкой, папе удалось спрыгнуть с низкой высоты", - сообщили в ТАСС со ссылкой на сотрудников Камско-Устьинской центральной районной больницы.



Авиапроисшествие случилось в среду утром у горы Лобач рядом с поселком на правом берегу Волги в 117 км к юго-западу от Казани. Как уточнили в МЧС республики, в 09.35 к ним поступило сообщение о "жесткой посадке с последующим горением легкомоторного самолета".

Приволжской транспортной прокуратурой заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.