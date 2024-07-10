Ректора БФУ имени Канта арестовали по подозрению во взятке 18 миллионов рублей

Суд в Калининграде арестовал ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александра Федорова по делу о растрате. Об этом сообщает ТАСС.

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Суд принял решение арестовать ректора на два месяца - до 8 сентября. Информация о задержании Федорова появилась 9 июля. В среду, 10 июля, ТАСС сообщило, что он стал фигурантом дела о «присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения».

По данным ТАСС, в деле есть несколько подозреваемых. По версии следствия, в 2022-2024 года они использовали незаконную схему денежных поощрений подчиненных, чтобы присвоить более 18 миллионов рублей.

Доктор философских наук, профессор Александр Федоров возглавил БФУ имени Канта в 2020 году. До этого он был ректором Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина, также он руководил Волжским государственным инженерно-педагогическим университетом.