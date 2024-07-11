В результате пожара в многоквартирном доме в Саратове пострадал ребенок

В многоквартирном жилом доме в Саратове произошёл пожар, пострадал десятилетний ребёнок.

Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«Проводилась эвакуация жителей — эвакуированы десять человек. С помощью спасустройств из задымленного подъезда были спасены ещё четыре человека, в том числе один ребёнок», — приводит сообщение РИА Новости.



Пострадавшего ребёнка госпитализировали.

Ранее в подмосковном Подольске в многоквартирном доме произошёл крупный пожар.