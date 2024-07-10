Днем в среду, 10 июля, в Сочи произошел пожар в здании Лазаревского районного суда. Об этом сообщает «Кубань 24».

По данным портала, в здании загорелась кровля, площадь пожара составила 300 квадратных метров. При этом Telegram-канал SHOT сообщает, что огонь охватил площадь в 600 «квадратов». По информации SHOT, из здания эвакуировали 40 человек.

На месте происшествия работают 14 пожарных и четыре единицы техники. Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет.

Названа причина мощного пожара в бывшем здании НИИ во Фрязино

Накануне, 9 июля, пожар произошел в одном из частных домов Сочи на улице Мостовой. Огонь охватил крышу дома. Сообщалось, что деревянное здание быстро сгорело практически дотла.