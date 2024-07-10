Пилот разбившегося в Татарстане самолета давал пассажирам «порулить»

Telegram-канал «112» утверждает, что пилот легкомоторного самолета, разбившегося в Татарстане, разрешал некоторым пассажирам поуправлять самолетом за доплату в тысячу рублей. Telegram-канал ссылается на одного из клиентов пилота.

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По словам собеседника «112», во время прогулочного полета, которой проходил при сильном ветре, пилот передал ему управление самолетом, пока сам смотрел в телефон. Как утверждает Telegram-канал, пассажир не умел управлять воздушным судном и не имел лицензии. Также пилот якобы выполнял фигуры пилотажа, из-за которых пассажиры «впадали в панику».

Авиакатастрофа самолета Cessna 172 произошла 10 июля рядом с палаточным лагерем в поселке Камское Устье. По предварительным данным, погибли три человека, включая пилота, еще один пассажир выпрыгнул из самолета и попал в больницу с переломами.

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По информации источника «Интерфакса» в экстренных службах, крушение произошло при выполнении маневра на сверхнизкой высоте. Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.