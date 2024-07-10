Силовики похоронили чужую бабушку из Смоленска ради ее накоплений

В Смоленске следователь, оперативник и криминалист похоронили чужую бабушку, чтобы забрать ее накопления.

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В Смоленске трое силовиков организовали похороны пенсионерки, чтобы присвоить себе ее накопления. Предварительно, оперативник, криминалист и следователь приехали на вызов, где обнаружили одинокую бабушку. Несколько недель назад она умерла, родственники не появились, и силовики заказали похороны, надгробие, отпевание, крест на могиле и поминки на накопления самой умершей.

Спустя время появилась подруга пенсионерки, заинтересовавшаяся ее наследством. Силовиков опросили их коллеги, которым они заявили, что потратили все деньги на погребение. Несмотря на их заявление, передает Lenta.ru, следователи считают, что большую часть денег оперативник, следователь и криминалист забрали себе.