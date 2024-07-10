Катер наехал на плавающего в пруду юношу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге катер наехал на юношу в пруду. По итогу пострадавший попал в больницу.

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Как сообщили в МЧС Свердловской области, юноша плавал в запрещенном для купания месте. В это время его зацепил винтом проходящий мимо моторный катер.

Очевидцы вытащили пострадавшего на берег. Далее его передали карете скорой помощи.

Как уточняет Уральская транспортная прокуратура, пострадавшему 18 лет. Его доставили в больницу.

На данный момент в связи с произошедшим прокуратура проводит надзорные мероприятия.