Москвич организовал наркопритон в своей квартире в Некрасовке

Полицейские задержали 21-летнего москвича, который организовал наркопритон в своей квартире в районе Некрасовка. Об этом в среду, 10 июля, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, Владимир Васенин.

По его словам, в квартиру на 2-й Вольской улице регулярно приходили люди, которые вместе с хозяином употребляли наркотики. Взамен они приносили молодому человеку еду и запрещенные вещества.

Во время обыска полицейские изъяли из помещения несколько шприцев, свертки с остатками метадона и зип-пакеты. 21-летнего хозяина задержали, предъявив ему обвинения по статье «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».

Кроме того, под следствием оказались еще несколько человек, которые употребляли наркотики вместе с подозреваемым. В отношении троих из них составили административные протоколы.

Другой случай произошел в подмосковном Ступине. Полицейские задержали мужчину, оборудовавшего нарколабораторию в частном доме.