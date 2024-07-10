Певчих* грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента
Сотруднице ФБК* (НКО ФБК запрещена и признана экстремистской в России) Марии Певчих** (Певчих М. К. признана в России иноагентом) грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента. Как сообщает ТАСС, информация появилась на сайте Зеленоградского суда Москвы, куда для рассмотрения поступил протокол об административном правонарушении.
Протокол составлен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за отказ иноагента своевременно предоставить сведения о своей деятельности в компетентный орган. Для физических лиц штраф составляет до 50 тысяч рублей.
Напомним, что Певчих** обвиняется в ряде уголовных преступлений — по ч. 3 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), пп. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 (распространение заведомо ложных сведений о ВС РФ), ч. 2 ст. 214 (вандализм) УК РФ. В 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал ее и других сотрудников ФБК*.
* НКО ФБК запрещена и признана экстремистской в России
** Певчих М. К. признана в России иноагентом