Певчих* грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента

Сотруднице ФБК* (НКО ФБК запрещена и признана экстремистской в России) Марии Певчих** (Певчих М. К. признана в России иноагентом) грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента. Как сообщает ТАСС, информация появилась на сайте Зеленоградского суда Москвы, куда для рассмотрения поступил протокол об административном правонарушении.

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Протокол составлен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Эта норма предусматривает ответственность за отказ иноагента своевременно предоставить сведения о своей деятельности в компетентный орган. Для физических лиц штраф составляет до 50 тысяч рублей.

Напомним, что Певчих** обвиняется в ряде уголовных преступлений — по ч. 3 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), пп. "б", "д" ч. 2 ст. 207.3 (распространение заведомо ложных сведений о ВС РФ), ч. 2 ст. 214 (вандализм) УК РФ. В 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал ее и других сотрудников ФБК*.

* НКО ФБК запрещена и признана экстремистской в России

** Певчих М. К. признана в России иноагентом