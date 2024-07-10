Уголовное дело возбудили после крушения легкомоторного самолета в Татарстане

Уголовное дело возбудили после крушение легкомоторного самолета Cessna-172 вблизи поселка Камское Устье в Республике Татарстан. Об этом в среду, 10 июля , сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

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Уголовное дело возбуждено по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

— Центральным МСУТ СК России по факту авиационного инцидента с легкомоторным самолетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ, — говорится в сообщении.



Из четырех пассажиров, находящихся в салоне самолета, который выполнял экскурсионный полет, выжить удалось лишь одному мужчине.

Трагедия, о которой идет речь, произошла возле поселка Камское Устье. Самолет разбился и загорелся в районе палаточного лагеря. Три человека погибли и один пострадал.

Позже стало известно, что жертвой крушения стала семья с несовершеннолетним ребенком. Сообщается, что пилот проводил экскурсию супружеской паре и их дочери. Позднее самолет потерпел крушение, в результате которого командир воздушного судна, мать и дочь погибли.