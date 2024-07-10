Пострадавшего при крушении самолета в Татарстане доставили в больницу

Пострадавший при крушении самолета Cessna в Татарстане доставлен в больницу в Камско-Устьинском районе в тяжелом состоянии. Три человека, включая ребенка, погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики

"При крушении самолета в Камском Устье три человека погибли на месте, включая одного ребенка. Одного пострадавшего доставили в Камско-Устьинскую ЦРБ, состояние тяжелое. После стабилизации состояния его перевезут в Городскую клиническую больницу №7 им. М. Н. Садыкова г. Казани", - сообщили в пресс-службе.