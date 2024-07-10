Площадь пожара на складе вторсырья в Волгограде увеличилась

Площадь пожара, который охватил территорию склада по переработке вторсырья в Волгограде, выросла до 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве добавили, что к тушению привлечено более 60 человек и 19 единиц техники.

Напомним, что возгорание произошло на улице Былинной в Краснооктябрьском районе города. На открытой территории склада загорелся картон. Первоначально МЧС сообщали, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Причины происшествия пока неизвестны. Как сообщали СМИ, пожар случился на территории компании «Юг-вторсырье». Оно занимается приемом и переработкой пластика, алюминия, стеклобоя, макулатуры и картона. Черный столб дыма виден за десятки километров от места происшествия — даже из области.