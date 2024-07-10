Подросток получил удары ножом при попытке заступиться за соседку в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге подросток получил удары ножом. Он пытался заступиться за женщину.

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Инцидент произошел 9 июля. Сообщается, что в дверь квартиры, где находился 17-летний подросток, позвонила соседка. Она заявила, что за ней гонится неизвестный мужчина с ножом.

Парень решил заступиться за женщину. По итогу он получил множественные ранения и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В этот же день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний неработающий горожанин, который ранее был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РЕН ТВ.