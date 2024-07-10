Склад вторсырья загорелся в Волгограде

Пожар произошел на складе предприятия по переработке вторсырья в Волгограде. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Волгоградской области, огонь распространился на площади в 500 квадратных метров.

Инцидент случился в Краснооктябрьском районе города на улице Былинной. На открытой территории загорелся картон. Пожарные находятся на месте и занимаются тушением возгорания.

Как сообщает V1.ru, возгорание произошло на складе компании «Юг-вторсырье». Оно занимается приемом и переработкой пластика, алюминия, стеклобоя, макулатуры и картона. Очевидцы сообщили о густом столбе черного дыма: его видно за десятки километров даже из области. По данным портала, на месте работают три пожарных расчета. Улица Былинная полностью перекрыта.

Напомним, что 9 июля пожар произошел на нефтебазе под Волгоградом. Причиной возгорания стала атака украинского беспилотника. Потушить его удалось лишь к ночи. Погибших и пострадавших нет.