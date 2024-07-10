Стала известна личность россиянина, арестованного в Японии

Арестованным в Японии российским гражданином оказался 38-летний директор торговой компании Astrade Андрей Сова. Об этом сообщает NHK.

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Согласно публикации, Сову подозревают в незаконном экспорте в РФ двигателей, которые якобы могут быть использованы в военных целях. По данным полиции, в январе 2023 года он без разрешения японского правительства отправил в РФ продукцию двойного назначения на сумму свыше 40 млн иен (более 21 млн рублей).

По информации издания, среди них были один морской двигатель, четыре гидроцикла и мотоцикл. Экспорт этих товаров в РФ на данный момент запрещен санкциями.

Напомним, что о задержании россиянина стало известно утром 10 июля — факт происшествия подтвердили в генеральном консульстве РФ в Осаке. Дипломаты находятся с ним в контакте и выясняют детали произошедшего. СМИ отмечали, что это первый случай задержания российского гражданина по подозрению в нарушении законов, связанных с соблюдением санкционного режима.