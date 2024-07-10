Пассажирский автобус сгорел дотла в утренние часы в Омске

Пожар вспыхнул в омском автобусе, в котором находился 41 пассажир. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

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Как рассказали в региональной прокуратуре, ведомство начало проверку по факту возгорания пассажирского автобуса. Инцидент произошел около 7 часов утра в Омске. На остановке "Промышленная" в моторном отсеке автобуса № 22 вспыхнул огонь.

В момент случившегося в салоне находился 41 пассажир. Всех людей экстренно эвакуировали, в данном инциденте никто не пострадал. Однако сам автобус сгорел полностью.

Причины пожара будут установлены после проведения необходимых экспертиз. Также прокуратура оценит соблюдение должностными лицами законодательства в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Об этом пишет издание "Город55".

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