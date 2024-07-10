ФСБ предотвратила теракт на крейсере «Адмирал Кузнецов»

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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По информации ЦОС, в марте 2024 года сотрудник украинских спецслужб через мессенджеры вышел на 24-летнего россиянина, проходившего службу на авианосце. В ходе телефонных разговоров украинец, представившийся Олегом, склонял военнослужащего к совершению теракта на корабле. Он использовал различные методы психологического воздействия: от обещаний выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование украинских войск по сфабрикованным основаниям.

Офицер обратился в органы безопасности. Они взяли ситуацию под контроль и «в рамках оперативной игры» проводили мероприятия «по документированию противоправной деятельности» сотрудника украинских спецслужб. При этом «Олег» заявлял, что вся «операция» по теракту на корабле курируется лично главой Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым (Буданов К.А. внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).