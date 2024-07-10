Мужчина зарезал своего отчима возле подъезда в Покровском-Стрешневе

Полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве собственного отчима возле подъезда в районе Покровское-Стрешнево. Об этом в среду, 10 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, преступление произошло в ночь на 10 июня возле жилого дома в Полесском проезде. Подозреваемый выпивал вместе со своим 55-летним отчимом, когда между ними завязалась ссора. После непродолжительной перепалки злоумышленник достал нож и несколько раз ударил им оппонента в грудь.

Потерпевший скончался на месте происшествия, подозреваемого задержали. Злоумышленнику предъявили обвинения по статье «Убийство», в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Той же ночью еще одно убийство произошло в Бирюлеве Восточном. Мужчина зарезал своего знакомого в ходе ссоры.