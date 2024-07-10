В Петербурге подожгли могилу бойца СВО

Две петербурженки обратились в правоохранительные органы с заявлениями об осквернении могил родственников, погибших на СВО. Об этом сообщает агентство новостей "Оперативное прикрытие".

Первой об инциденте рассказала 54-летняя жительница Василеостровского района города. Женщина поделилась, что на Смоленском кладбище неизвестные осквернили могилу ее супруга, погибшего 12 июня 2023 года на СВО. По словам заявительницы, она обнаружила на могиле сожженные венки.

Также к правоохранителям обратилась 50-летняя жительница Кировского района Ленобласти из деревни Горы. Она сообщила, что с 8 на 9 июля на могиле ее сына, похороненного на кладбище одноименной деревни, вандалы вырвали крест, сломали ограду, а также разорвали флаг, разбросали цветы и портрет покойного.

Свиньи осквернили могилы участников СВО

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.