Следователи возбудили уголовное дело после появления в Сети видеоролика, на котором мужчина повредил автомобиль пенсионерки в Мытищах. Об этом в среду, 10 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, инцидент произошел на парковке. Иностранный гражданин оставил свою машину на месте для инвалидов. Тогда ему сделала замечание 70-летняя женщина, у которой, в отличие от него, было право парковаться на этом месте. Тогда злоумышленник принялся угрожать пенсионерке, а затем разбил боковое зеркало ее автомобиля.

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По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Другой случай произошел в столичном Нагорном районе. Загоравший на детской площадке мужчина напал на свою соседку за замечание.