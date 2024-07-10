Запертый в гостях мужчина погиб в Подмосковье

В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь спуститься по простыне с седьмого этажа. Об этом в среду, 10 июля, пишет Shot.

36-летний житель Королева оказался заперт в гостях и не смог найти ключи, которые оставили ему хозяева. Когда мужчина проснулся, хозяин уже уехал, заперев дверь снаружи. В квартире спали еще несколько человек, однако мужчина не стал их будить и решил спуститься с балкона при помощи простыни, когда вдруг сорвался с седьмого этажа.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины, передает Telegram-канал.

Выпавший из окна мужчина чуть не раздавил прохожих в Москве

В начале месяца строительная люлька с рабочими упала с высоты на севере Москвы. В результате падения один из рабочих погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. Савеловская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельств произошедшего.