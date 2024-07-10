Пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья с балкона

В Приморском крае пьяный житель открыл стрельбу из ружья с балкона своей квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД,

Ночью в дежурную часть поступило сообщение, что в поселке Новошахтинский на улице Березовая слышны звуки выстрелов. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили пьяного гражданина, которого доставили в отдел внутренних дел.

Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Он раскаялся и признал свою. В результате инцидента никто не пострадал.

В Челябинске произошла массовая драка со стрельбой и взрывами

Гладкоствольное ружье изъято и направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Россиянину грозит лишение свободы на срок до семи лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

3 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали пьяного 25-летнего военного, устроившего стрельбу в городе.