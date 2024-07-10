В Москве электросамокат ударил током двухлетнего мальчика, который вставил гвоздь в разъем для зарядки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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По информации канала, все произошло в многоэтажке одной из квартир в Пресненском районе столицы. Мужчина чинил электросамокат старшего сына: снял колесо, и отошел, оставив открытым разъем для зарядки. В этот момент подскочил его двухлетний сын, в руках которого был гвоздь, и вставил его в самокат.

Как рассказала мать мальчика, произошел громкий хлопок и даже было небольшое воспламенение. Ребенка экстренно отвезли в детскую больницу Сперанского. Там мальчику диагностировали электрический ожог двух пальцев.

Отмечается, что врачи оперативно стабилизировали состояние ребенка и уже отправили долечиваться домой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подросток-зацепер получил травму, пытаясь раскачать токоприемник поезда на Горьковском направлении.