В горах Перу нашли тело пропавшего 22 года назад американца

Перуанские полицейские обнаружили мумифицированные останки американца Уильяма Стэмпфла через 22 года после того, как он пропал без вести, пишет BBC.

По данным телеканала, альпинист в июне 2002 года совершал восхождение на гору Уараскан, самую высокую вершину Перу. Во время похода его накрыла лавина и он не смог выбраться.

Стэмпфл был опознан по паспорту, найденному среди вещей. Стражи порядка уточнили, что тело альпиниста отлично сохранилось под перуанским льдом, а его одежда была в хорошем состоянии.

Журналисты отметили, что ранее в горах Перу при таянии льда были обнаружены погибшие туристы из Италии и Израиля.

Ранее сообщалось, что на Эвересте из-за глобального потепления начали таять льды, что позволило обнаружить сотни тел погибших альпинистов.