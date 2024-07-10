В Курской области повреждены четыре жилых дома из-за атак ВСУ

В Курской области четыре частных дома получили повреждения из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"В результате обстрела в селе Акимовка было повреждено одно домовладение. Забор, окна, фасад и входная дверь жилой постройки посечены осколками. <…> В деревне Городище в результате атаки украинского дрона повреждены крыльцо, крыша и окна двух жилых домов, а также летняя кухня. Обошлось без пострадавших. В поселке Глушково после сброса взрывного устройства на домовладение повреждены кровля и окна дома, хозяйственные постройки", - написал он.



Смирнов добавил, что также в селе Акимовка на одной из улиц было нарушено электроснабжение, без света остались четыре жилых дома.

"На данный момент электричество восстановлено", - добавил он.



В течение дня обстреливались семь населенных пунктов Курской области. "Никто из жителей не пострадал. Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы в поселках Глушково, Теткино, Краснооктябрьский Глушковского района, в деревне Городище Рыльского района, в селе Гуево, вблизи хутора Олешня Суджанского района", - уточнил Смирнов, добавив, что в течение дня ликвидировано и обезврежено 11 украинских дронов.