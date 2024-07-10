Боец СВО умер в дагестанском отделении полиции

В здании Советского РОВД в Махачкале умер доставленный туда участник СВО, который вел себя неадекватно.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев. Он рассказал, что задержанный - 48-летний мужчина из села Бутри (Акушинский район, Дагестан - "Газета.Ru").

Он якобы вел себя неадекватно и, предположительно, был в наркотическом опьянении. Помимо этого, мужчина сломал руку полицейскому.

"Смерть у доставленного в Советский РОВД наступила буквально через 5-7 минут после того, как его доставили в отдел полиции", - сообщил Хадулаев.



Также в Telegram-канале МВД Дагестана появилось видео его задержания. При этом имя мужчины не называется. В МВД сообщили, что до этого он вел себя агрессивно, из-за чего его задержали и доставили в отдел.

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Он скончался до приезда скорой помощи. СК России по Республике Дагестан организована доследственная проверка. До этого пьяный мужчина обстрелял дом соседа в поселке под Петербургом.