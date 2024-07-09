Заразившиеся ботулизмом 11 нижегородцев выписаны из больницы

11 нижегородцев выписаны из больницы после лечения от ботулизма. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона, передает РИА «Новости».

Ранее были госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, у одного диагноз не подтвердился.

«По состоянию на 9 июля 16 человек с диагнозом «ботулизм» находятся под наблюдением медиков. При этом 11 из них, в том числе ребенок, выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях, пять человек продолжают лечение в инфекционных стационарах», – рассказали в региональном Минздраве.



Ранее от ботулизма в Дзержинске Нижегородской области умер 24-летний мужчина. Он ел салат с консервированной фасолью от сервиса доставки, был госпитализирован с инфекцией в крайне тяжелом состоянии.

Всего в России после отравления блюдами с консервированной фасолью были госпитализированы более 300 человек с диагнозом «ботулизм».