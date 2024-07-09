Жертва кислотного маньяка рассказала о жизни после покушения

После того, как кислотный маньяк плеснул едкой жидкостью в лицо, не получается закрыть глаза, рассказала жертва мужчины Анастасия Лобода в беседе с KP.RU. По ее словам, на веках не хватает кожи, поэтому ей необходимо перенести еще несколько операций.

Я перенесла уже пять операций. Три операции были экстренные — в офтальмологии. У меня вокруг глаз и на лице были волдыри, вся кожа была черно-синего цвета. Все это пришлось снимать и срезать. Это брови, веки, нервные окончания, — поделилась потерпевшая.



Анастасия отметила, что ей провели две операции по пересадки кожи на веки, однако требуется еще три хирургических вмешательства. Для этого сейчас фонд собирает 5 млн рублей, однако это только предварительная сумма.

Женщина добавила, что спит с открытыми глазами. Кроме того, ее ожидают пожизненные последствия того нападения, а именно глазное давление, риски катаракты и глаукомы.

Сейчас же у меня так: если соринка попала в глаз, это просто ад. Что касается личной жизни, то я о ней не думаю. Если у меня глаза не слезятся, это уже хорошо, — подчеркнула Анастасия.



Ранее СК признал невменяемым «кислотного маньяка», который нападал на девушек в Подмосковье и обливал их разъедающей жидкостью. По версии следствия, 32-летний злоумышленник не отдавал отчет своим действиям и совершал преступления в невменяемом состоянии.