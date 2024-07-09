Умер подчиненный арестованного Тимура Иванова

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о смерти подчиненного экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Речь идет о главе управления госэкспертизы Минобороны Магомеде Хандаеве.

О смерти Хандаева Бородин написал в Telegram-канале.

Подчиненному Иванова был 61 год. Похороны пройдут в Дагестане, в его родном селе.

Бородин отметил, что Хандаев «находился в прямом подчинении у бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, арестованного по обвинению в коррупции».

ТАСС сообщил о смерти Хандаева 8 июля. По информации источника, тело доставили в Махачкалу. Генерала похоронят в селе Гента.

Ранее называлась точная сумма взятки, которую вменяют Иванову. Напомним, он обвиняется в коррупции. По последним данным, взятка могла составить 1,185 млрд рублей.