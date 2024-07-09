Мужчина напал на пристава в ходе заседания в Дорогомиловском суде

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на судебного пристава в зале заседаний Дорогомиловского районного суда столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», – рассказали в пресс-службе.



По версии следствия, 27 июня в зале заседаний Дорогомиловского районного суда Москвы мужчина неоднократно нарушил порядок заседания, после чего напал на судебного пристава, прибывшего для пресечения его противоправных действий. К настоящему моменту фигурант был задержан. С ним проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.