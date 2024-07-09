МВД Дагестана назвало причины терактов в Дербенте и Махачкале

Несколько серьезных проблем, в числе которых ослабление семейных ценностей и влияние извне, привели к совершению теракта выходцами Сергокалинского района в Дагестане. Об этом сообщил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов во время встречи с активом района.

"Мы видим сейчас влияние определенных слоев, не зря они ездили [за пределы региона и страны], подолгу были. Отсутствие определенной позиции духовенства местного. Сын не может отвечать за отца, а отец всегда должен отвечать за действия своего сына. Очень серьезное ослабление семейных ценностей, воспитания. Мы увидели и много других серьезных проблем, которые в конечном итоге привели к тому, что эти люди решили совершить эти преступления", - сказал он.



Временно исполняющий обязанности главы района Ахмед Алигаджиев на совещании под руководством главы Дагестана Сергея Меликова, который во вторник прибыл в район с рабочим визитом, сообщил, что жители Сергокалинского района, чьи выходцы устроили теракты в Дагестане, готовы оказать всестороннее содействие в разрешении сложившихся проблем.