Что известно о ректоре БФУ, подозреваемом в присвоении 18 млн рублей

Днем 9 июля стало известно о задержании ректора БФУ имени И. Канта Александра Федорова. Первоначально СМИ сообщали о получении им крупной взятки, но как позднее рассказали в пресс-службе СК РФ, его подозревают в присвоении 18 млн рублей. Рассказываем, что известно о задержанном философе.

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Карьерный путь

Александр Федоров родился 8 октября 1970 года в городе Семенов Нижегородской области. Окончил Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского по специальности «история». Свою карьеру в системе высшего образования начал в 1995 году в Нижегородском государственном педагогическом университете, который также известен как Мининский университет. В нем он проработал до 2009 года, дойдя до должности проректора по науке.

В 2009 году Федоров стал исполняющим обязанности ректора в Волжском государственном инженерно-педагогическом университете. В 2011 году он вернулся в Мининский университет, где до 2019 года занимал должность первого проректора, а после и ректора. В 2020 году Федоров получил назначение на должность ректора в БФУ. Согласно указу председателя правительства РФ Михаила Мишустина, он должен был проработать на посту 5 лет.

Научные интересы и достижения

В своей научной работе Федоров занимался изучением истории западно-европейской и русской философии, философской антропологии, истории европейской мистики, компаративистики в истории философии, теории традиции и прочего. В 1998 году философ стал кандидатом философских наук, защитив диссертацию «Концепция философской антропологии в трудах русских масонов последней трети XVIII века („новиковский круг“)». В 2003 году защитил диссертацию «Эволюция европейской мистической традиции и её влияние на русскую философскую мысль», получив степень доктора философских наук.

За свою карьеру Федоров написал свыше 130 трудов по вышеуказанным темам и получил 17 грантов российских, европейских и азиатских научных фондов. В 2023 году выпустил книгу «Производство будущего. Мир «двойного двоеточия», которая посвящена теме будущего, а также его формирования как фундаментальной черте человеческого существования. Награжден званием почетного работника сферы образования РФ.

В чем обвиняют Федорова?

Как заявили в пресс-службе СК РФ, следователи подозревают Федорова в незаконном получении 18 млн рублей. По версии следователей, с февраля 2022 года по июнь 2024 года он вместе с заместителем Еленой Мялкиной реализовывал незаконную схему присвоения денежных поощрений, предназначенных для подчиненных.

«Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области», — подчеркивали в ведомстве.



Сейчас следователи выполняют комплекс следственных мероприятий, которые помогут выявить всех обстоятельства преступления, а также закрепить доказательства.