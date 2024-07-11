Трое мужчин украли из магазина шашлык и отправились в парк «Сосновый бор»

Сотрудники Росгвардии задержали в парке «Сосновый бор» троих мужчин, подозреваемых в ограблении сетевого магазина. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Инцидент произошел в городе Озеры. В местном гипермаркете несколько злоумышленников взяли с торговых полок алкоголь, шашлык и мангал и вышли из магазина, не оплатив покупку. Сотрудники торговой точки вызвали правоохранительные органы.

Вскоре подозреваемых нашли в парке «Сосновый бор». При задержании один из них попытался скрыться, однако перелезая через забор поранил руку. Беглецом оказался 26-летний местный житель с судимостью. Мужчину госпитализировали.

— По данному факту проводится проверка, — добавили в пресс-службе.



Другой случай произошел в подмосковных Люберцах. Двое знакомых обокрали магазин и распылили перцовку в администратора, который остановил их возле кассы.