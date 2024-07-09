СК просит продлить арест главного кадровика Минобороны Кузнецова

Военный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста главному кадровику Министерства обороны России Юрию Кузнецову. Об этом сообщает ТАССТАСС.

Заседание начнется в 16:00 мск в 235-м гарнизонном военном суде.

14 мая за получение взятки в особо крупном размере был арестован начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. По версии следствия, в 2021-2023 годах, когда Кузнецов возглавлял восьмое управление Генштаба, краснодарский предприниматель Лев Мартиросян приобрел для Кузнецова участок земли в Краснодарском крае и построил на нем дом площадью более 1 тыс. кв. м. Это обошлось бизнесмену примерно в 30,5 млн руб. Недвижимость была оформлена на супругу Кузнецова. За это генерал-лейтенант помог Мартиросяну с заключением госконтрактов на 372 млн руб. При обысках у генерала изъяли более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

23 мая Кузнецов просил отпустить его под домашний арест, отмечая, что у него проблемы с щитовидной железой, которые начались после участия в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Однако суд оставил его под стражей.