Мизулина раскритиковала блогера за пощечину подростку в Москве

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина раскритиковала блогера Асхаба Тамаева за то, что он дал пощечину подростку в Москве. Она прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 6 июля, возле «Москва-Сити». По словам очевидцев, Тамаев приехал к Neva Towers на своем бирюзовом Lamborghini. Вокруг блогера быстро собралась группа подростков. Один из них что-то крикнул Асхабу, после чего тот нанес парню пощечину. Как выяснилось позднее, мальчик в шутку произнес: «Это моя машина». Эту фразу использует сам блогер в своих видео.

Мизулина задалась вопросом, насколько нормально такое поведение для взрослого человека по отношению к подростку и должен ли так себя вести мужчина, «тем более чеченец».

«Это пример для подражания молодежи? Сам зарабатывает на подростках, затягивая их в казино и раздавая по 5 тысяч рублей за регистрацию, сам их ещё и бьет?» — написала общественница.



Глава «Лиги» также отметила, что не понимает, почему Тамаеву «все сходит с рук». Мизулина подчеркнула, что удивлена происходящим.