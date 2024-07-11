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СК раскрыл убийство, совершенное на юго-западе Москвы в 2010 году

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе столицы в 2010 году. Об этом в четверг, 11 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

СК раскрыл убийство, совершенное на юго-западе Москвы в 2010 году
© Вечерняя Москва

По ее словам, преступление произошло 11 мая 2010 года на улице Каховка. Возле одного из жилых домов обнаружили тело женщины с множеством ушибов головы.

На первоначальном этапе расследования найти преступника не удалось. Однако в 2024 году правоохранители провели экспертизу, которая была недоступна на момент убийства, и установили подозреваемого. Им оказался 38-летний уроженец Узбекистана. Мужчину задержали и отправили на допрос.

— В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — пояснила Иванова.

Кроме того, в июне следователи раскрыли убийство мужчины в районе Филевский Парк, совершенное в 2003 году. Выяснилось, что москвича зарезал его пьяный знакомый.

Происшествия
Следственный комитет
Убийство
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