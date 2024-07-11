СК раскрыл убийство, совершенное на юго-западе Москвы в 2010 году

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе столицы в 2010 году. Об этом в четверг, 11 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, преступление произошло 11 мая 2010 года на улице Каховка. Возле одного из жилых домов обнаружили тело женщины с множеством ушибов головы.

На первоначальном этапе расследования найти преступника не удалось. Однако в 2024 году правоохранители провели экспертизу, которая была недоступна на момент убийства, и установили подозреваемого. Им оказался 38-летний уроженец Узбекистана. Мужчину задержали и отправили на допрос.

— В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — пояснила Иванова.



Кроме того, в июне следователи раскрыли убийство мужчины в районе Филевский Парк, совершенное в 2003 году. Выяснилось, что москвича зарезал его пьяный знакомый.