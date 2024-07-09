Кровля многоквартирного дома горит в Батайске Ростовской области на площади 500 кв. м, жильцов эвакуируют, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"В 12:25, г. Батайск, ул. Ворошилова, д. 11, 4-этажный жилой дом. Горит кровля на площади 500 кв. м, проводится эвакуация жителей из соседнего дома из-за плотности застройки", - говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что объявлен третий ранг пожара, эвакуированы 20 человек. Пожар тушат 46 человек и 15 единиц техники.