Задержан ректор Балтийского университета

Ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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В публикации утверждается, что Федорова обвиняют в получении взятки размером свыше 700 тысяч рублей. Сейчас с ним якобы работают следователи.

Канал также опубликовал снимок мужчины, похожего на Федорова, в рабочем кабинете. На столе перед ним разложены сотни пятитысячных рублевых купюр. На кадрах видны два сотрудника правоохранительных органов, один из которых просвечивает купюры фонариком с ультрафиолетовым светом.

Напомним, что Федоров занимает должность ректора БФУ имени Канта с 2020 года. До этого занимал должность ректора в Нижегородском государственном педуниверситете имени Минина — с 2012 по 2019 год. Автор более 130 научных трудов по темам: управление образованием, история философии, философская антропология, теория традиции, история идей.