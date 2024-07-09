В Курской области загорелись две АЗС после атаки ВСУ

Пожар возник на двух заправочных станциях после атаки украинских дронов на Суджу Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"В городе Судже Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась заправочная станция. На месте работает дежурный караул пожарной части, он также был атакован украинским дроном. Обошлось без пострадавших", - написал он.



Врио губернатора добавил, что ранее было ликвидировано еще одно возгорание заправочной станции, возникшее после сброса с украинского коптера.