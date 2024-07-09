Задержан ректор Балтийского федерального университета

Ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Федорова задержали в Калининграде. Об этом во вторник, 9 июля, пишет Amber Mash.

По предварительным данным, его обвиняют в получении взятки, следует из сообщения в Telegram-канале.

17 июня задержали ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого. Его подозревают в даче взятки в размере более 1,5 миллиона рублей. Утверждается, что два года назад Ендовицкий заплатил за диссертацию своей жены, которую она не писала.

В тот же день стало известно, что начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова арестовали в Иркутске за получение крупной взятки.

Другой случай произошел 4 июля. Было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который пытался дать взятку сотруднику дорожно-патрульной службы в центре Москвы. Мужчина, находясь в салоне служебного автомобиля, попытался передать взятку сотруднику ДПС за несоставление протокола об административном правонарушении.