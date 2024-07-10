Появились подробности крушения яхты с пятью людьми в Черном море

В воскресенье, 7 июля, жительница Новосибирска утонула во время катания на яхте в Геленджике. Ее утянуло на дно тонущее судно.

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Женщина приехала на отдых вместе с мужем. Они решили прокатиться по воде на парусной яхте. Организаторы поездки заверили супругов, что никакая специальная подготовка для этого не требуется. Прогулка не предполагалась опасной и должна была продлится всего четыре часа.

В акватории Геленджикской бухты яхта столкнулась с сильным порывистым ветром и начала постепенно крениться. Вскоре на борту началась паника. Супруги сумели надеть спасательные жилеты. Женщина уверенно держалась на плаву. Внезапно мужчину затянуло в воронку, и он потерял жену из виду. В этот момент всех потерпевших крушение подобрали люди с проходящих мимо лодок. Спасенный мужчина наделся, что его жена уже на берегу, но спустя время выяснилось, что ее нигде нет. В панике он продолжал бегать по суше, теряя драгоценное время на поиски.

К поискам пропавшей женщины подключились спасатели. Ее тело обнаружили на глубине 15 метров. Выяснилось, что трос с лодки зацепил погибшую и утянул на дно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

— Я почти уверен, что лодка была технически исправна, — рассказал президент Ассоциации класса яхт МX700 «МК».



8 июля стало известно, что спортивная яхта с пятью людьми на борту затонула недалеко от Геленджика.