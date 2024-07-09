Выступавшего в «Цирке дю солей» акробата избили в центре Москвы

Telegram-канал SHOT сообщил, что бывшего артиста «Цирка дю солей» Александра Казеко жестоко избили в центре Москвы. По информации канала, на мужчину напали неизвестные, они ударили его по голове и сломали руку. В публикации уточняется, что происшествие случилось на Тверской.

© Telegram-канал SHOT

По информации канала, от артиста ничего не потребовали, а после избиения обидчики просто скрылись. SHOT уточнил, что Казеко самому пришлось добираться до травмпункта, там ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом и сотрясение. В публикации сообщается, что врачи приняли решение госпитализировать мужчину.

Казеко ранее выступал в Сirque du soleil и Росгосцирке. Он также является обладателем награды «Золотой клоун» Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. После завершения карьеры акробата открыл свое ивент-агентство.

Ранее сообщалось, что жителя Оренбурга отпустили на свободу после жесткого избиения 17-летнего молодого человека, подрабатывающего компьютерным мастером. По словам пострадавшего, мужчина обвинил его в продаже неработающей видеокарты. Как рассказал юноша, к нему в квартиру пришел вооруженный ножом Александр — мужчина дважды ударил свою жертву холодным оружием в область ноги, после чего избил и разгромил жилище.