В ДНР росгвардейцы нашли тайник ВСУ с боеприпасами

Военнослужащие Росгвардии обнаружили тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Спецназовцы Росгвардии обнаружили на окраине Мариуполя боеприпасы украинских националистов. При обследовании позиций, оборудованных в частном секторе боевиками запрещенного в России террористического полка "Азов"*, росгвардейцы обнаружили выстрелы к ручным противотанковым гранатометам", - говорится в сообщении.



Обнаруженные боеприпасы и взрывоопасные предметы переданы специалистам для дальнейшего уничтожения, добавили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, ВСУ активно используют гражданскую инфраструктуру для подготовки оборонительно рубежа. В связи с этим на выявление взрывоопасных предметов проверяются все здания, строения и объекты промзоны.