Вынесен приговор планировавшему диверсию на железной дороге мужчине

В Югре осудили фигуранта дела о посягательстве на диверсию за планирование поджога на железной дороге, сообщается в Telegram-канале региональных судов общей юрисдикции.

В январе 2023 года житель Нижневартовска, имеющий родственников с Украины, решил совершить поджог, направленный на повреждение объектов транспортной инфраструктуры. Он был подписан на некоторые Telegram-каналы, которые, по мнению силовиков, дискредитируют армию РФ, и открыто выражал свое негативное отношение к СВО. В итоге мужчина вышел на связь с одним из участников незаконного формирования «Русский Добровольческий корпус»* (признан в РФ террористической организацией). Член РДК по запросу отправил россиянину рецепт изготовления зажигательной смеси.

Подготовившись к диверсии, вартовчанин направился в сторону перегона Чумпас-Лангепасовский Сургутского региона Свердловской железной дороги, но по дороге к месту совершения преступления был задержан сотрудниками ФСБ России по Тюменской области.

Приговор подсудимому был вынесен в закрытом режиме. Как уточняется, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима.