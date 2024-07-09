Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом) привлечен к административной ответственности. Ему назначили штраф в 45 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москва. Lenta.ru

По данным суда, артиста в очередной раз привлекли к ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента — он не ставил перед своими публикациями плашку иноагента. Газета.Ru

Ранее Савеловский суд трижды штрафовал Моргенштерна на 40 тыс. рублей по аналогичному составу. ТАСС