На Кубани загорелось торговое здание на площади 1,6 тысячи квадратов

Торговое здание горит на Кубани на площади 1,6 тыс. квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"Огнеборцы МЧС тушат торговое здание. В Динском районе огонь охватил 1600 квадратных метров строения", - отметили в ведомстве.



Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Отмечается, что возгорание уже локализовали усилиями 28 специалистов и 9 единиц техники.

"Предварительно, все случилось из-за короткого замыкания в плафоне освещения", - добавили в МЧС.



Утром 9 июля МЧС России сообщило о пожаре на промышленном предприятии на площади 1500 квадратных метров в Мурманской области. Открытое горение ликвидировали. На месте работали 46 человек и 14 единиц техники.

До этого сотрудники МЧС ликвидировали пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. 8 июля также стало известно, что пожарные полностью потушили возгорание сухой растительности площадью 5 тыс. кв. м рядом с железной дорогой в Астраханской области.